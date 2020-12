Zagueiro Otávio vive drama em sua carreira Reprodução

Por Venê Casagrande

Publicado 23/12/2020 16:30 | Atualizado 23/12/2020 16:41

Rio - O Flamengo Sub-20 tem jogo importante pelo Campeonato Brasileiro da categoria na próxima segunda-feira, quando enfrenta o Fluminense pelo jogo de ida das quartas de final da competição, na Gávea, às 15h. Entretanto, 13 jogadores já sabem que não serão relacionados para este confronto, foram comunicados que estão de recesso a partir desta quarta-feira e precisarão esperar até haver comunicação sobre período de férias.

O comunicado, que o Jornal O Dia teve acesso, foi enviado aos 13 jogadores na noite da última terça-feira. A lista contém atletas que antes estavam sendo utilizados, mas perderam espaço no time comandado por Maurício Souza, como o volante Dhouglas, o zagueiro Otávio e o lateral Pablo Maldini.

Veja abaixo a lista completa:



Andrew

Braian

Carlos Daniel

Dhouglas

Filipe Chrysman

Igor Lemos

Jhonata

João Gabriel

Maycon

Otavio

Pablo

Ronald

Sidney



Na última semana, a reportagem do Jornal O Dia apurou que Otávio e Pablo Maldini foram afastados por "mau comportamento" e começaram a treinar com o grupo considerado Sub-18. A assessoria, na ocasião, disse que o zagueiro, um dos destaques do time ao longo da temporada e que fez ótima partida pelo elenco profissional contra o Palmeiras, em setembro, estava aprimorando a forma física após se machucar no dia 26 de novembro, diante do Atlético-MG.

O curioso é que depois dessa partida, ele atuou em mais dois jogos, contra Bahia e Vitória, ficando 90 minutos em campo nos dois duelos, sem reclamar de problemas físicos. Fontes da reportagem ligadas ao Flamengo e ao jogador confirmaram que o jogador, de fato, teve um "mau comportamento, mas nada muito grave". Já Pablo Maldini, segundo a assessoria, foi opção técnica.

O meia Yuri de Oliveira e o atacante Guilherme Bala, destaques do Sub-20, estão em fase final de recuperação de suas respectivas lesões musculares. Ambos tratam no departamento médico do elenco profissional do Flamengo.