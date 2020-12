Romarinho é um dos destaques do Fortaleza Divulgação

Rio - Com apenas uma vitória nos últimos 10 jogos, o Fortaleza chega para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro sob pressão e flertando com a zona de rebaixamento.

Após 26 rodadas, o Tricolor aparece na 14ª colocação, com 30 pontos, dois a mais que o Vasco da Gama, primeiro time do temido Z4.

O desafio do fim de semana é o Flamengo, um dos postulantes ao título. Para não depender de outros resultados, o Tricolor precisa vencer o adversário. Caso empate ou perca, precisa torcer contra o Sport, Bahia e o Vasco.



Retrospecto



No jogo do turno, o Fortaleza encarou o Flamengo no Maracanã e foi derrotado por 2 a 1. Na ocasião, Rogério Ceni, hoje técnico do Fla, era o treinador do Leão do Pici.