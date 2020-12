Rogério Ceni posa para foto com torcedor no Santos Dumont Eduardo Cidrini/Leitor

Por Venê Casagrande

Rio - Treinador do Flamengo, Rogério Ceni não teve descanso durante o Natal, mas, mesmo assim, não deixou de curtir a noite com a família. Após o treino da última quinta-feira, pela manhã, o comandante rubro-negro viajou para São Paulo, passou a noite com os entes e retornou ao Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira para comandar a atividade no Ninho à tarde.

No desembarque no Aeroporto Santos Dumont, Rogério Ceni mostrou simpatia e parou para cumprimentar com torcedores do Flamengo que avistaram o comandante no local. A reportagem recebeu uma das imagens de um leitor que pediu para tirar foto com ele. (imagem acima).

O Flamengo pega o Fortaleza neste sábado, às 19h, em Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. Antes de embarcar, o elenco rubro-negro realizará o último treino nesta tarde, no Ninho, quando Rogério Ceni definirá o time para pegar o Leão de Pici.

A tendência é que Rogério Ceni faça três mudanças na equipe que encarou o Bahia no último final de semana: Filipe Luís e Gabigol, suspensos, serão substituídos, respectivamente, por Renê e Pedro. Arão, recuperado de lesão, volta ao time titular na vaga do jovem João Gomes.