Alex Muralha Divulgação Twitter/Coriitba

Por Venê Casagrande

Publicado 25/12/2020 21:01 | Atualizado 25/12/2020 21:11

O goleiro Alex Muralha, que pertence ao Flamengo até 31 de dezembro e está emprestado ao Coritiba até o fim de 2020, está perto de acertar a extensão do vínculo com o Coxa por mais 90 dias. As duas partes estão em conversa adiantada e devem sacramentar o novo compromisso no começo da próxima semana.

Muralha chegou ao Coritiba em 2019, por empréstimo junto ao Flamengo. Após boa temporada, o Coxa se acertou com o Rubro-Negro e conseguiu a extensão do vínculo até dezembro deste ano, quando chega ao fim o contrato do goleiro com o time carioca.

Em 2020, Alex Muralha perdeu espaço e se tornou reserva de Wilson. Neste ano, o goleiro de 31 anos entrou em campo apenas 14 vezes. A última vez que disputou uma partida foi no dia 5 de agosto, na derrota para o rival Athletico por 2 a 1.