Por O Dia

Publicado 26/12/2020 18:25

Nosso Time é a Gente em Campo! O Mengão está escalado para enfrentar o Fortaleza, na Arena Castelão, pelo Brasileirão! Pra cima deles! #FORxFLA #VamosFlamengo pic.twitter.com/R5owJ7HoX7 — Flamengo (@Flamengo) December 26, 2020

Rio - O Flamengo divulgou a escalação para a partida contra o Fortaleza, às 19 horas, no Castelão. O jogo é válido pela 27ª rodada do Brasileirão. Com a manutenção da dupla de zaga, o Rubro-Negro está pronto para encarar o Leão do Pici.