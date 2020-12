Flamengo X Fortaleza - Campeonato Brasileiro - 26-12-2020 Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 26/12/2020 21:00

O Flamengo visitou o Fortaleza no Castelão, pela 27ª rodada do Brasileirão, e decepcionou. Em um jogo muito aquém do esperado, principalmente após uma semana inteira para se preparar, ficou apenas no 0 a 0 e foi ultrapassado pelo Atlético-MG na tabela do torneio nacional. O time de Rogério Ceni foi uma equipe apática, sonolenta e que ofereceu pouco perigo ao Leão de Pici.

O primeiro tempo entre Fortaleza e Flamengo foi apático, sem grandes emoções e de dar sono em alguns momentos. As duas equipes muito mal em campo protagonizaram um futebol pífio no Castelão. O Rubro-Negro, por ter um elenco mais qualificado, tentou teve a maior posse de bola nos 45 minutos iniciais, chegando a 68%. O time de Rogério Ceni finalizou quatro vezes, mas apenas uma foi a gol.

O primeiro lance de perigo do Flamengo foi aos 13 minutos. Gerson lançou na medida para Renê. O lateral-esquerdo ajeitou para Bruno Henrique, que chutou de primeira em cima de Paulão. A bola desviou, enganou o goleiro Felipe Alves e quase entrou. No escanteio, a zaga do Fortaleza conseguiu afastar o perigo.

Depois desse lance, o jogo entrou em um marasmo, com o Flamengo apático do setor defensivo ao ofensivo. Pedro, sumido no jogo, era pouco municiado pelos companheiros. Mas, aos 37 minutos, quando o camisa 21 recebeu uma boa bola, fez ótima jogada e foi derrubado por Jackson. O árbitro marcou pênalti, e o artilheiro do Rubro-Negro na temporada pediu para bater. O centroavante escorregou na hora de finalizar, bateu na bola com os dois pés, e a falta técnica foi marcada.

Para o segundo tempo, Rogério Ceni sacou Isla, que sofreu cartão amarelo aos quatro minutos da primeira etapa, e colocou João Lucas, que não entrava em campo desde setembro. O Flamengo até mostrou mais agressividade. mas ainda careceu muito de criatividade. Bruno Henrique era o jogador que mais tentava chamar a responsabilidade em campo. Arrascaeta e Everton Ribeiro apagados em campo e eram pouco produtivos na partida, o que irritava o comandante rubro-negro na beira do campo.

Aos 26 minutos, Ceni promoveu duas mudanças na equipe: tirou Arão e Everton Ribeiro e colocou Diego e Vitinho, respectivamente. As alterações não surtiram efeito, muito pelo contrário. O camisa 10 entrou muito mal e tirou a pouca velocidade que o time apresentava em campo. A última cartada do treinador rubro-negro foi: Pepê na vaga de Arrascaeta. Mas de nada adiantou, e o Flamengo decepcionou no último jogo do ano.

O Flamengo volta a campo apenas no dia 6 de janeiro para pegar o Maracanã, às 21h30, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.