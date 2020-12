Bruno Henrique e Ramírez se estranharam no polêmico Flamengo x Bahia Reprodução

Por Venê Casagrande

Publicado 28/12/2020 17:30 | Atualizado 28/12/2020 19:21

Rio - O atacante Bruno Henrique e o zagueiro Natan foram convocados como testemunhas no inquérito que apura o caso de racismo denunciado pelo apoiador Gerson no confronto entre Flamengo e Bahia, no Maracanã, no dia 20 de dezembro. Os policiais da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) foram na sede da Gávea e entregaram a intimação para os atletas ao departamento jurídico do clube.

Com o novo passo dado na investigação que apura a acusação de Gerson sobre uma frase de cunho racista proferida pelo colombiano Indio Ramirez, do Bahia, a Decradi tenta acelerar o inquérito. À frente do caso, a delegada Marcia Noeli usará o laudo de leitura labial encomendado pelo Flamengo durante a discussão entre Bruno Henrique e Ramirez.



De acordo com a investigação do Flamengo, o registro da imagem comprova a ofensa do apoiador colombiano ao camisa 27 do Rubro-Negro. Entretanto, outro laudo encomendado pelo clube baiano rechaçou a existência de injúria racial durante a discussão e, por avaliar falta de provas, reintegrou Ramirez na última rodada do Brasileiro, na derrota para o Internacional, por 2 a 1, com direito a gol de honra do próprio apoiador.



Gerson depôs na semana passada no Decradi e reiterou a acusação de racismo cometida por Ramirez. A expectativa é de que Mano Menezes, ex-técnico do Bahia, Ramirez e o árbitro Flávio Rodrigues de Souza sejam intimados na próxima semana.