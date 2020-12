Rio, 13/01/2020, Apresentacao do novo reforco do Flamengo Pedro Rocha, foto de Gilvan de Souza / Agencia o Dia Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Por Venê Casagrande

Publicado 28/12/2020 20:45

O atacante Pedro Rocha não faz mais parte do elenco do Flamengo. Com contrato de empréstimo até 31 de dezembro (quinta-feira), o jogador foi liberado pela diretoria rubro-negra desde antes do jogo contra o Fortaleza, que aconteceu no último sábado e que ele sequer foi relacionado. Com isso, na reapresentação do time nesta segunda-feira, após a folga de domingo, o atleta de 26 anos não esteve presente.



Pedro Rocha chegou ao Flamengo em janeiro deste ano com status de reforço de peso, mas os problemas físicos não deixaram que o atacante realizasse o sonho de jogar pelo clube de coração fosse da maneira que esperava. Em 12 meses de clube, ele entrou em campo apenas 11 vezes, disputou 252 minutos e marcou um gol.



No decorrer da temporada, o Flamengo até tentou a extensão do empréstimo junto ao Spartak, da Rússia, até fevereiro, quando acaba o Brasileirão 2020, mas o clube russo não topou e aceitou aumentar o compromisso se fosse, pelo menos, até agosto, com o Rubro-Negro dando uma compensação financeira.

Diante do cenário, com o jogador sendo pouco aproveitado e ainda tendo um alto salário, o Flamengo decidiu por desistir da extensão do empréstimo e liberou Pedro Rocha para resolver os trâmites burocráticos antes mesmo do término do vínculo.

O jogo de despedida de Pedro Rocha do Flamengo foi no dia 13 de dezembro, contra o Santos, quando entrou faltando dois minutos para a partida acabar. Essa partida, inclusive, foi a última que o atacante foi relacionado por Rogério Ceni. Nos confrontos com Bahia e Fortaleza, o jogador sequer foi convocado.