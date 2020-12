O argentino Jorge Correa é o camisa 8 do Marítimo, de Portugal Reprodução/Instagram

Por Venê Casagrande

Rio - O empresário Sebastián Fernández, que representa o meia argentino Jorge Correa, de 27 anos, e o próprio jogador confirmaram que o Flamengo realizou uma sondagem pelo atleta, que defende atualmente o Marítimo, de Portugal. A informação do contato rubro-negro foi dada em primeira mão pelo jornal Lance e foi confirmada pelo Jornal O Dia em contato com o atleta e com o seu empresário.

O jogador aceitaria atuar pelo clube carioca, porém, não pretende deixar o clube português em litígio. O contrato do jogador com o Marítimo, segundo o site "Transfermarkt", vai até julho de 2022. E ele tem muito carinho pela equipe que defende.



Aos 27 anos, Jorge Iván Correa está em sua terceira temporada no clube de Portugal. O atleta foi revelado pelo Vélez Sarsfield, da Argentina, clube que defendeu entre 2013 e 2017. Na última temporada, ele entrou em campo em 30 oportunidades e fez cinco gols. Nesta temporada, o argentino atuou em 12 jogos e não marcou.

Caso realmente aconteça, a negociação só deverá ocorrer a partir de meados do mês que vem e somente visando a próxima temporada do futebol brasileiro. Com os insucessos na Libertadores e na Copa do Brasil, o Flamengo deverá optar por uma filosofia mais pé no chão em relação a contratações em 2021.