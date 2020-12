Treino do Flamengo Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 29/12/2020 15:23 | Atualizado 29/12/2020 15:28

Rio - Na manhã desta terça-feira, o Flamengo deu continuidade a preparação para o clássico contra o Fluminense, que acontecerá no próximo dia 6, no Maracanã. A partida é válida pela 28ª rodada do Brasileirão.

Os jogadores que não tem qualquer lesão realizaram atividades nos gramados do CT rubro-negro. Enquanto isso, o goleiro Diego Alves e o atacante Michael fizeram trabalhos à parte e ainda são dúvidas para o duelo contra o Tricolor.

O goleiro Diego Alves, que teve uma lesão constada na parte anterior da coxa direita, na última segunda-feira seguiu apenas um processo de recuperação no departamento médico. O arqueiro ainda não tem prazo para retornar aos gramados.

O atacante Michael, que vem sendo desfalque no Flamengo, também foi somente para a academia realizar um trabalho de fortalecimento muscular. Segundo o jornal "Lance!", as dores no joelho direito do atacante estão quase "zeradas", mas o departamento médico e a comissão técnica avaliam com cautela o retorno do jogador.



O atacante deve voltar a trabalhar no gramado já neste sábado, quando o elenco vai se reapresentar após as folgas para o ano novo.