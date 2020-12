Rogério Ceni Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Rio - Após o empate contra o Fortaleza, o treinador Rogério Ceni voltou a receber críticas dos torcedores do Flamengo. Na opinião do apresentador da Band, Milton Neves, os rubro-negros precisam ter paciência com o comandante e o foco precisa ser na próxima temporada.

"O flamenguista precisa entender que nem mesmo Jorge Jesus estava conseguindo fazer o Mengão jogar em 2020 como a equipe de 2019. Domènec mudou tudo e piorou as coisas. E a Ceni agora coube a reformulação da equipe, que levará certo tempo. Não acontecerá do dia para a noite. O pensamento do Flamengo já é no ano que vem", disse.



Milton Neves elogiou a qualidade do atual treinador do Flamengo e comparou Rogério Ceni a Fernando Diniz, atual treinador do São Paulo, que lidera o Campeonato Brasileiro.

"E Rogério, que conseguiu fazer milagres até sem um elenco recheado lá no Fortaleza, precisa de tempo. E os rubro-negros, sejam eles dirigentes ou torcedores, precisam ter com o treinador mais ou menos a mesma paciência que o São Paulo teve com Diniz", disse.