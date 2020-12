Diego Alves Alexandre Vidal / Flamengo

Rio - O goleiro Diego Alves não deverá ter condições de enfrentar o Fluminense. A lesão na parte anterior da coxa direita do goleiro foi de "grau 2. com isso as possibilidades do jogador disputar o clássico são pequenas. A partida será no dia 6, no Maracanã, às 21h30, pelo Brasileirão. O jogo seguinte do Flamengo será no dia 10 diante do Ceará.

Na véspera do embarque para o Ceará, na sexta-feira, Diego se queixou durante o treinamento no Ninho do Urubu. Por precaução, foi vetado e substituído pelo goleiro Hugo Souza no empate em 0 a 0 com o Fortaleza, sábado, no Castelão, pela 27ª rodada do Brasileirão.



Diego Alves já deu início ao tratamento intensivo no CT rubro-negro e esteve presente no Ninho na última segunda e nesta terça-feira.