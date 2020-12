Pedro Rocha Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 29/12/2020 18:28 | Atualizado 30/12/2020 10:02

Rio - O atacante Pedro Rocha chegou ao Flamengo no início do ano por empréstimo e teve uma passagem marcada por pouco tempo em campo e série de lesões. Apesar disso, o jogador sai do clube carioca com retrospecto positivo, foram 11 jogos com a camisa Rubro-Negra e marcou um gol, foram 8 vitórias, 1 empate e 2 derrotas dando um total de 83% de aproveitamento.

Com o contrato terminando, o Flamengo optou por não renovar o vínculo e o jogador vai se reapresentar no Spartak de Moscou no dia 12 de janeiro. Ele se junta ao grupo para a pré-temporada, o primeiro jogo do clube russo deve acontecer em fevereiro, pela Russian Cup.

O atacante vem sendo ventilado como possível reforço do Corinthians. Revelado pelo Grêmio, ele já defendeu o Cruzeiro, também sem destaque em 2019.