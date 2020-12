Bruno Henrique Daniel Castelo Branco/Agência O Dia

Publicado 30/12/2020 12:24

Rio - O perfil oficial da Conmebol Libertadores prestou homenagem a Bruno Henrique pelo seu aniversário, que acontece nesta quarta-feira. O jogador do Flamengo, campeão do torneio no ano passado, completa 30 anos.

Bruno Henrique chegou ao Flamengo no ano passado e foi um dos destaques do Rubro-Negro na conquista do Carioca, da Libertadores e do Brasileiro. Ele foi eleito o melhor jogador do torneio sul-americano e do nacional.



Feliz cumpleaños, @Brunohenrique!



Hoy celebra sus 3⃣0⃣ años el delantero brasilero de @Flamengo que conquistó la #Libertadores 2⃣0⃣1⃣9⃣ y fue elegido como la figura del torneo.



Parabéns!#GloriaEterna pic.twitter.com/QMF4DngeHs — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) December 30, 2020

Ao todo, o jogador entrou em campo com a camisa do Flamengo em 104 jogos e marcou 53 gols.