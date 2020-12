Bruno Henrique Alexandre Vidal / Flamengo / Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/12/2020 12:57

Rio - Nesta quarta-feira pela manhã, o Flamengo realizou o seu último treino no Ninho do Urubu em 2020. O destaque foi o "corredor polonês", uma tradicional brincadeira que os jogadores costumam fazer com os aniversariantes. O homenageado foi Bruno Henrique, que completa 30 anos, nesta quarta-feira.

O Flamengo voltará aos gramados na próxima quarta-feira, dia 6 de janeiro, em clássico contra o Fluminense, no Maracanã, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Para o clássico, a equipe carioca deverá ter o desfalque de Diego Alves. O goleiro sofreu uma lesão na coxa e não deverá ter condições de entrar em campo contra o Fluminense.