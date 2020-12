Agentes da Vigilância Sanitária foram à Gávea nesta quarta-feira para uma ação de rotina Venê Casagrande / Jornal O Dia

Por Venê Casagrande

Publicado 30/12/2020 15:31 | Atualizado 30/12/2020 16:47

Rio - A sede do Clube de Remo do Flamengo, na Gávea, seria palco de uma festa de virada de ano nesta quinta-feira. O evento, chamado "Reveillon Lagoa", não irá mais acontecer, após um decreto da Prefeitura do Rio de Janeiro, publicado no dia 28 de dezembro, que proíbe festas na virada do ano por conta das medidas de prevenção na propagação da Covid-19.

Por conta disso, segundo apurou a reportagem, com direito a recebimento de fotos, agentes da Vigilância Sanitária foram à Gávea nesta quarta-feira para uma ação de rotina, como ato de prevenção à realização de eventos de grande porte para a virada do ano. Vale ressaltar que além da sede do Flamengo, as equipes vão a mais 22 locais para fazer o mesmo alerta e reforçar que, caso o evento aconteça, pode acarretar em penas e multas que chegam a 15 mil reais.

Fiscais da vigilância sanitária vão à sede do Flamengo na Gávea.



Créditos: Venê Casagrande / Jornal O Dia pic.twitter.com/qusL5J41kk — Jornal O Dia (@jornalodia) December 30, 2020



O Jornal O Dia entrou em contato com a assessoria da Vigilância Sanitária, que confirmou as informações apuradas e emitiu o seguinte comunicado:



"O Instituto de Vigilância Sanitária esteve na sede do Clube de Regatas do Flamengo, hoje, para uma ação de rotina, de prevenção à realização de eventos de grande porte para a virada do ano. Além da sede do Flamengo, as equipes da Vigilância Sanitária estão indo a outros 22 locais alertando que o cancelamento das festas de ano novo deve se manter, com base no decreto publicado no dia 28 de dezembro. E reforçar que, a insistência na realização dos eventos, pode gerar sanções, como multas que chegam a 15 mil reais."



A reportagem também tentou ouvir os organizadores do evento "Reveillon Lagoa", que seria no Clube de Remo do Flamengo, mas não obteve sucesso. O mesmo foi feito com responsáveis pela sede da Gávea, mas, até o momento da publicação da matéria, nenhum retorno foi feito.



Após a publicação da matéria, o vice jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee de Abranches, se pronunciou dizendo: "O Flamengo não fez festa nenhuma. Apenas alugou o espaço do Remo com cláusula condicional. Só aconteceria a festa se permitida pelas autoridades. Como não foi autorizada, automaticamente está cancelado o contrato".

Rodrigo Dunshee de Abranches