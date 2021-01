Diego Alves e Filipe Luís em treino do Flamengo Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 19:25

Rio - O goleiro Diego Alves foi alvo de uma zoação de Filipe Luís, seu companheiro de Flamengo. Em uma postagem em seu Instagram nesta sexta-feira, o camisa 1 parabenizou o craque Lionel Messi e agradeceu as cervejas que recebeu em uma ação comemorativa da Budweiser por cada gol que levou do Argentino com a camisa do Barcelona - 21 no total. Nos comentários, o lateral alfinetou o colego e disse que em breve ele "montaria um bar".

Filipe Luís zoa Diego Alves por cervejas recebidas por gols sofridos de Messi Reprodução "Se jogasse mais uns dois anos lá, ia montar um bar", escreveu o camisa 16 rubro-negro.

A distribuição das cervejas é uma celebração pela marca atingida por Messi de 644 gols com a camisa do Barcelona. Cada goleiro que foi vazado pelo argentino ao longo dos últimos anos recebeu uma garrafa com o número referente ao gol sofrido.