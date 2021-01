Léo Pereira Alexandre Vidal / Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 06/01/2021 09:29

Rio - O Flamengo terá mais um desfalque para a partida desta quarta-feira contra o Fluminense, às 21h30, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro Leo Pereira sofreu uma torção no tornozelo e está vetado do clássico.

Além dele, o Flamengo já não poderia contar com o goleiro Diego Alves. O jogador sofreu uma lesão de grau 2 no adutor da coxa direita, desfalcou o Rubro-Negro na partida contra o Fortaleza e não se recuperou para o clássico.



Em terceiro lugar com 49 pontos, o Flamengo encara o Fluminense nesta quarta-feira em busca de uma vitória para tentar reduzir a vantagem do São Paulo na liderança do Brasileiro. O Tricolor Paulista tem 56 pontos e um jogo a mais que o Rubro-Negro.