Publicado 06/01/2021 11:39

Rio - O Flamengo irá fazer no clássico desta quarta-feira contra o Fluminense, às 21h30, no Maracanã, uma homenagem aos irmãos gêmeos Diego e Diogo Lima, de 21 anos, que morreram afogados na madrugada da última terça-feira na praia do Arpoador, na Zona Sul da cidade do Rio. Moradores de Duque de Caxias, eles eram torcedores do Flamengo, goleiros de peladas na região e fãs do goleiro Diego Alves.

De acordo com informações de testemunhas, o primeiro a entrar no mar, que estava agitado, foi Diogo, que logo em seguida começou a se afogar. Diego, tentando salvar o irmão, foi na direção de Diogo e ambos foram levados pela correnteza. As equipes do quartel de Copacabana foram acionadas para irem até o local. Os dois foram socorridos ao Hospital Municipal Miguel Couto com parada respiratória e não resistiram. O enterro dos irmãos será nesta quarta-feira, no Cemitério do Corte Oito, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, às 15h.

Nas redes sociais, os irmãos aparecem em diversas fotos, sempre sorridentes. Em grande parte delas, estão abraçados e vestindo o uniforme do Flamengo, o clube do coração. Diante do fato, um amigo fez, por meio do Twitter, um apelo nas redes sociais para que eles fossem lembrados pelo time de coração.