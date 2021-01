Rio, 12/12/2019, ESPECIAL, Entrevista com o jogador do Flamengo Matheus Thuler, foto de Gilvan de Souza / Agencia O Dia Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Por Venê Casagrande

Publicado 08/01/2021 09:32

Com a janela de transferência aberta na França, os clubes do país começam a se movimentar no mercado para futuras negociações. É o caso do Montpellier, da Primeira Divisão. O time enviou representantes ao Brasil para monitorar jovens zagueiros que atuam no futebol brasileiro. Inclusive, eles foram à Gávea na última quinta-feira para assistir ao jogo do Flamengo contra o Athletico-PR, pela semifinal do Brasileirão Sub-20. A ideia é observar várias partidas no país e fazer levantamentos de atletas que possam, futuramente, entrar no radar.



Por outro lado, já tem um jogador que já foi aprovado pelos observadores do Montpellier. Trata-se do zagueiro Matheus Thuler, do Flamengo. Os representantes do clube francês gostam do defensor rubro-negro, mas já sabem que não seria fácil tirá-lo do clube carioca. Pelo momento financeiro que a equipe vive francesa, a ideia é, inicialmente, tentar um empréstimo e usar na estratégia que o jovem está ficando desvalorizado, pois não está sendo utilizado por Rogério Ceni.



Nenhuma conversa com a diretoria do Flamengo foi iniciada, pois os representantes do Montpellier querem aguardar o melhor momento para dar o "start", caso Thuler seja o alvo definido no futebol brasileiro. Os empresários do jogador foram procurados pela reportagem para saber se algum contato já teria sido feito. Os agentes do defensor confirmaram que observadores do clube francês estão no Brasil, mas não quiseram dar mais detalhes.



Quem está acompanhando os representantes do Montpellier no Brasil é o ex-jogador Túlio de Melo, que teve boas passagens pelo futebol francês: de 2005 a 2008 defendeu o Le Mans, de 2008 a 2013 vestiu a camisa do Lille e na temporada 2013/2014 passou pelo Evian TG. Na Gávea, Túlio teve a companhia de Rafael Angioni, que trabalha no escritório que agencia a carreira de Matheus Thuller, do empresário Giuliano Bertolucci.



Matheus Thuler tem 21 anos e está desde os tempos de futsal no Flamengo. Destaque nas categorias de base, o zagueiro coleciona convocações para a seleção brasileira e já ostentou faixa de capitão na Sub-20. Pelo time profissional do Rubro-Negro, o defensor já disputou 42 jogos e marcou dois gols, desde 2017, quando fez a sua estreia no elenco principal. A sua melhor temporada foi em 2019, quando entrou em campo 17 vezes.



Atualmente, Thuler está sem espaço com Rogério Ceni e não vem sendo mais relacionado pelo treinador. A sua última partida foi no dia 24 de novembro, contra o Racing, pela Libertadores. De lá para cá, ele foi convocado apenas para mais um jogo, que foi diante do Santos, mas não foi a campo.