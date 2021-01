Rogério Ceni Daniel Castelo Branco

Publicado 08/01/2021 13:04

Rio - Um dos grandes aliados do Flamengo nas competições é o Maracanã. No entanto, nesta temporada do Campeonato Brasileiro, o clube tem oscilado bastante de dentro de casa e os números comprovam isso.

Após perder para o Fluminense, por 2 a 1, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro chegou ao seu pior aproveitamento jogando em casa, no último cinco anos, à frente apenas da temporada de 2015.



Atualmente o Flamengo tem 59,5% de aproveitamento jogando no Maracanã, enquanto em 2015, tinha 47%, como informa os números divulgados pelo portal "Lancenet!".

Confira os números das temporadas:

Brasileirão 2020 – 59,5% de aproveitamento

7 vitórias, 4 empates e 3 derrotas



Brasileirão 2019 – 93% de aproveitamento

17 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota



Brasileirão 2018 – 77% de aproveitamento

14 vitórias, 2 empates e 3 derrotas



Brasileirão 2017 – 63% de aproveitamento

10 vitórias, 6 empates e 3 derrotas



Brasileirão 2016 – 72% de aproveitamento

12 vitórias, 5 empates e 2 derrotas



Brasileirão 2015 – 47% de aproveitamento

8 vitórias, 3 empates e 8 derrotas

Em 2019, quando o Flamengo foi campeão da competição, o clube quase chegou à perfeição. Foram 19 jogos em casa, 17 vitórias e apenas dois empates. Porém, com a saída de Jorge Jesus, o clube da Gávea não conseguiu manter o aproveitamento.