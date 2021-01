Flamengo perdeu clássico Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 10:56

Rio - A vitória do Internacional por 2 a 0 sobre o Ceará, na última quinta-feira, diminuíram ainda mais as chances do Flamengo de conquistar o título do Campeonato Brasileiro.

De acordo com os números do matemático Tristão Garcia, após a derrota para o Fluminense, na quarta-feira, o clube que estava com 11% de chances, chegou à 8%. Agora com a vitória do Colorado, o Rubro-negro tem 7% chance de levar a taça.



Agora a 28ª rodada fecha com as seguintes possibilidades de título, segundo o site "Infobola": São Paulo 69%, Internacional 9%, Atlético-MG 8%, Flamengo 7%, Grêmio 5% e Palmeiras 2%.