Publicado 08/01/2021 14:52 | Atualizado 08/01/2021 14:52

Rio - O 2020 do Flamengo dentro de campo talvez não tenha correspondido a todas as expectativas da torcida, mas fora dele, os torcedores Rubro-Negros fizeram sua parte. Os números de engajamento do clube carioca fizeram que ele se tornasse o sexto no mundo com mais interações (892 milhões).

Com isso, o Flamengo é o primeiro colocado fora da Europa, um marco que comprova a força da torcida Rubro-Negra. Os números no YouTube são ainda mais impressionantes, é o segundo maior do mundo em números totais de likes, dislikes, comentários e views, ficando apenas atrás do Barcelona.

No Twitter ocupa o Top 5 mundial, enquanto no Instagram fica no Top 9. No ranking geral, ficou apenas atrás de Barcelona, Liverpool, Manchester United, Real Madrid e Chelsea.