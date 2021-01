Bruno Henrique, que fez 30 anos ontem, é 'homenageado' pelos demais companheiros Alexandre Vidal / Flamengo / Divulgação

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira. O camisa 27 rubro-negro falou sobre o atual momento do clube, que está na quarta colocação no Campeonato Brasileiro. Quando questionado sobre a intensidade da equipe comandada por Rogério Ceni, ele comparou as atividades do atual comandante com as de Jorge Jesus, português que fez sucesso em 2019.

"A intensidade do treino do Rogério é a mesma do Jorge Jesus. Desde a saída do Jesus não tínhamos um treino e jogo em alta intensidade como com o Rogério. O nível de entrega está sendo 100%. Não vejo falta de intensidade".

Bruno Henrique também justificou o mau momento do Flamengo com a ausência dos torcedores nos estádios. Para o atacante, a falta dos rubro-negros nas arquibancadas, sobre tudo no Maracanã, faz com que os adversários não tenham medo de jogar contra o Rubro-Negro.

"Uma coisa que Mister (Jorge Jesus) sempre falou que a gente jogava bonito para os nossos torcedores e, não tendo nossos torcedores, isso dificultou a forma que a gente joga. Não tendo torcida, qualquer time que vem jogar contra o Flamengo, vem solto, sem pressão nenhuma, eles conseguem até fazer coisas que, em alguns outros jogos eles não conseguem fazer o que eles fazem contra o Flamengo".

O Flamengo volta a campo no domingo para pegar o Ceará, no Maracanã, às 16h, pela 29ª rodada do Brasileirão. Para continuar na briga pelo título e não ver os concorrentes ficarem mais distantes, o time de Rogério Ceni precisa pvencer o Vovô.