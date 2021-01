Ninho do Urubu Divulgação

Por Venê Casagrande

Publicado 09/01/2021 13:23

Rio - Membros da Raça Rubro-Negra, maior torcida organizada do Flamengo, estiveram na manhã deste sábado no Ninho do Urubu. Eles foram ao CT para tentar ter um diálogo com o elenco rubro-negro e cobrar uma evolução do time em campo. Mas a ida ao local foi em vão, pois não conseguiram ter acesso.