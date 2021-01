Lincoln APLATPOOL1 / Pool via REUTERS

Por O Dia

Publicado 09/01/2021 17:32

Rio - O atacante Lincoln está de saída do Flamengo. Neste sábado, o Vissel Kobe, do Japão, aceitou a contraproposta feita pelo clube carioca pela contratação do jogador por empréstimo e a negociação será concretizada em breve. O Rubro-Negro aguarda apenas a revisão do contrato, que está sendo feita pelo departamento jurídico, para fazer o anúncio oficial.

Pela transferência, o clube carioca irá receber, inicialmente, 500 mil dólares à vista (R$ 2,5 milhões). A opção de compra de 75% dos direitos do atleta, prevista no contrato, será de 2,5 milhões de dólares (R$ 13,5 milhões), o que pode render ao clube, no total, 3 milhões de dólares (R$ 16,2 milhões). Caso o atacante atue em 50% das partidas até o fim deste ano, quando se encerra o empréstimo, o time japonês terá obrigação de executar a compra.

Além do time japonês, o FC Cincinnati, dos Estados Unidos, também fez uma proposta, mas as condições salariais do Vissel Kobe atraíram mais o jogador.

No fim do ano, Lincoln se envolveu em uma polêmica com dirigentes do Flamengo. Sem espaço na equipe profissional e muito criticado, o atacante foi deslocado para treinar com a equipe sub-20. A decisão não agradou nada ao jogador e nem ao seu empresário, que fez duras críticas à diretoria.