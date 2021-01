Flamengo derrotou o Coritiba por 3 a 1 Daniel Castelo Branco/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 10/01/2021 11:23

Rio - A torcida do Flamengo parece estar cada vez menos paciente com a situação do clube nesta temporada. Neste domingo, a torcida organizada "Raça Rubro-Negra", emitiu uma nota cobrando resultados da diretoria, comissão técnica e jogadores.

Rogério Ceni foi criticado por não dar espaço aos jovens da base, após sucessivos erros de jogadores do elenco principal.



"Considerando as sucessivas falhas e atuações desastrosas, por que a dupla de zaga contratada em 2020 – Gustavo Henrique e Léo Pereira – ainda tem prioridade em relação a outros jogadores do elenco? Trazemos o exemplo de Matheus Thuler, atleta de 21 anos e 42 partidas pela equipe profissional, de atuações regulares e que, em regra, são satisfatórias. Mesmo assim, segue descartado pelo atual treinador. Nesse sentido, por qual razão os garotos da base rubro-negra, pratas da casa, são preteridos em relação a jogadores que , em inúmeras ocasiões, se mostraram inaptos a vestir o manto do Clube de Regatas?", afirmou um trecho da nota.



O elenco, por sua vez, foi cobrado em manter o ritmo imposto em 2019, quando o clube venceu o Campeonato Brasileiro e a Libertadores.

"O que justifica a falta de comprometimento, vontade, raça e entrega de grande parte do elenco? (…) Não nos esqueçamos: o Ninho do Urubu não é colônia de férias. Seremos eternamente gratos por conquistas e títulos, mas o ano de 2019 não pode, de maneira alguma, ser uma espécie de blindagem que concede imunidade incondicionada aos que fizeram parte daquele ano histórico", cobrou a Raça Rubro-Negra.



Confira a nota na íntegra:

Em busca de respirar mais aliviado, o Flamengo tem pela frente o Ceará, neste domingo, pela 29ª rodada do Brasileiro. Uma vitória no Maracanã mantém acesa a chama do Rubro-Negro em busca do seu oitavo título da competição.