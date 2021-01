Flamengo e Santos se enfrentam no Maracanã pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 10/01/2021 15:08 | Atualizado 10/01/2021 15:11

Rio - Com novidades, o Flamengo divulgou a escalação para enfrentar o Ceará, neste domingo, no Maracanã. As principais novidades são a volta de Gustavo Henrique, que havia perdido espaço após diversas falhas individuais, e a ausência de Gabigol, que ficará no banco de reservas para a entrada de Pedro.