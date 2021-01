Flamengo e Ceará Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 10/01/2021 17:59 | Atualizado 10/01/2021 18:47

Rio - O Flamengo decepcionou mais uma vez sua torcida e foi derrotado por 2 a 0 pelo Ceará, na tarde deste domingo, no Maracanã. Os gols da partida foram marcados pelo meia Vina, aos 12 minutos do primeiro tempo, e por Kelvyn, já no fim do jogo. Com a derrota, o Rubro-Negro perdeu a chance de colar no líder São Paulo e chegou a três jogos sem vencer no Brasileirão.

Logo no início da partida, já foi possível perceber que as mudanças promovidas por Rogério Ceni no Flamengo, com a entrada de Gustavo Henrique na zaga e Pedro no lugar de Gabigol no ataque, pouco acrescentaram ao time. A equipe entrou desligada e foi castigada logo aos 12 minutos. Léo Chú recebeu pelo lado esquerdo, não recebeu combate da defesa rubro-negra e virou o jogo para Vina, que chegou pelo lado esquerdo completamente sozinho e soltou uma bomba para abrir o placar.

A falta de criatividade do Flamengo, somada à aplicação tática e marcação alta imposta pelo Ceará, fez com que o Rubro-Negro praticamente não levasse perigo ao gol adversário no primeiro tempo. A única chance clara veio em tabela bonita de Arrascaeta e Pedro, que terminou com o uruguaio invadindo a área e finalizando para boa defesa do goleiro Richard. Com isso, a equipe carioca foi para o vestiário perdendo por 1 a 0.

Na volta para o segundo tempo, o Ceará relaxou e acabou permitindo que o Flamengo criasse mais oportunidades. A entrada de Diego deu nova dinâmica ao meio-campo rubro-negro, que passou a criar mais. Pedro foi a principal arma ofensiva da equipe e teve boas chances de empatar a partida. Na primeira delas, recebeu belo passe de Arrascaeta e invadiu a área, mas finalizou por cima. Depois, recebeu passe de Isla e desviou de cabeça, mas viu o goleiro Richard operar um milagre.

Sem conseguir aproveitar as chances que teve, o Flamengo acabou sendo castigado. Já no fim da partida, o Ceará conseguiu encaixar um contra-ataque. Vina, nome da partida, lançou Kelvyn, que bateu cruzado para sacramentar a vitória do Vozão: 2 a 0.

Com a derrota, a equipe de Rogério Ceni não só se vê mais distante do título, como já começa a se preocupar com sua vaga no G-4. O Rubro-Negro permanece com 49 pontos, na quarta colocação, à frente do Grêmio somente pelo número de vitórias. No próximo dia 18, às 20h, o time carioca volta a campo para enfrentar o Goiás, no Estádio Serrinha.

FLAMENGO 0 x 2 CEARÁ

Local: Maracanã

Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior

FLAMENGO: César, Isla (Vitinho), Rodrigo Caio, Gustavo Henrique (Diego) e Filipe Luís (Renê); Gerson, Willian Arão, Arrascaeta e Éverton Ribeiro (Gabigol); Bruno Henrique e Pedro (Rodrigo Muniz). Técnico: Rogério Ceni.

CEARÁ: Richard, Eduardo, Tiago (Klaus), Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho (William Oliveira), Fernando Sobral, Lima (Charles) e Vina; Léo Chú (Saulo) e Cléber (Kelvyn). Técnico: Guto Ferreira.

Gols: Vina (12' do 1ºT) e Kelvyn (44 do 2ºT)

Cartões amarelos: Gustavo Henrique, Gerson; Richard