Por O Dia

Publicado 10/01/2021 19:01 | Atualizado 10/01/2021 19:06

Rio - O Flamengo voltou a decepcionar sua torcida neste domingo ao ser derrotado pelo Ceará, por 2 a 0, no Maracanã. Na saída de campo, o meia Diego criticou a postura da equipe em campo, mas não jogou a toalha pelo título brasileiro.

"Primeiro de tudo temos que assumir a responsabilidade, entender o que está sob nosso controle. A disputa do título se conquista jogo a jogo, com atitude. Não temos demonstrado isso, essa constância que faz toda a diferença. Estou totalmente decepcionado. Não entramos com a atitude que deveria. É preciso ponto de reflexão, bater no peito, nada do externo pode nos influenciar se não fizermos o nosso dentro de campo. Nosso pensamento é esse. É falar menos e jogar muito mais", declarou à TV Globo.

Com a derrota, a equipe de Rogério Ceni perdeu mais uma vez a chance de diminuir a diferença para o líder São Paulo, que perdeu para o Santos por 1 a 0, no Morumbi. O Rubro-Negro volta a campo no próximo dia 18, contra o Goiás, no Estádio Serrinha.