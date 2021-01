Diego, meia do Flamengo Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 09:23

Rio - O meia Diego fez um forte discurso no vestiário após a derrota do Flamengo por 2 a 0 para o Ceará, no último domingo, no Maracanã. Segundo apuração do site "GE", o camisa 10 afirmou que a equipe deve repetir a garra mostrada em treinamentos e que não deve se preocupar em jogar bonito, mas sim em ser competitiva.

Ainda na beira do campo, Diego já havia dado uma entrevista em tom de cobrança. Ele chegou a falar em "falta de atitude" e "assumir a responsabilidade", mas não jogou a toalha pelo título brasileiro.

Confira o discurso feito pelo meia no vestiário na íntegra:

“Falei na beira do campo e vou repetir aqui. Todo mundo tem que assumir sua responsabilidade! Ser homem, se cobrar e cobrar o companheiro!



Não adianta a gente só se enroscar nos treinos! A gente se cobra, se estranha, pega pesado nos treinos, como tem que ser, mas não adianta a gente não transferir para o jogo!



Temos que competir! Chegar aqui e competir com os adversários. Jogar bonito m... nenhuma! Primeiro, competir! Então, preparem-se para isso!



Eu tenho certeza que eu preciso mais de vocês do que vocês de mim. Então, hoje eu corri, dei a vida quando entrei em campo! Que seja sempre assim, entre todos nós! Seja no treino ou no jogo!”

O Flamengo volta a campo no próximo dia 18, às 20h, contra o Goiás, em Goiânia.