Publicado 11/01/2021 10:35

Rio - A inesperada derrota do Flamengo por 2 a 0 para o Ceará, no Maracanã, complicou a vida da equipe na briga pelo título brasileiro. O Rubro-Negro agora aparece com apenas 5% de chances de conseguir levantar o troféu neste ano. Os números são do site "Infobola", do matemático Tristão Garcia.

Antes do início da rodada, o Flamengo já estava em situação complicada na corrida pelo título. As chances eram de apenas 7% e a equipe de Ceni deveria ter uma reta final de campeonato impecável para não diminuí-la.

Quem também figura nas projeções de título do matemático é o Fluminense. Mesmo sem ainda ter jogado na rodada, o Tricolor aparece com 1% de chance de levantar o caneco.

O Fluminense entra em campo contra o Corinthians, na quarta-feira, na Neo Química Arena, em jogo atrasado da 29ª rodada. Já o Flamengo irá encarar o Goiás na próxima segunda-feira, às 20h, em Goiânia.