Gabigol Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 12:32

Rio - A cena curiosa de Gabigol no banco de reservas sem a camisa de jogo do Flamengo, na derrota para o Ceará, no último domingo, chamou atenção. Para o comentarista da ESPN Fábio Luciano, houve uma provocação por parte do atacante ao técnico Rogério Ceni.

“Não é o procedimento normal ir para o banco de reservas, tirar a chuteira e ficar com a camisa de treino. Acho que nem é permitido pela regra. Tem que ficar com o uniforme, pronto para entrar em jogo. Então, acho que foi uma provocação do Gabigol à situação de ele ficar no banco. Depois, ele é cobrado pelo quarto árbitro e faz isso”, afirmou o ex-jogador.

Fábio também comentou sobre o trabalho de Rogério Ceni, que vem sendo bastante pressionado pela torcida rubro-negra.

“É muito difícil para o Rogério Ceni, assim como foi para o Dome. O Flamengo vem de um ano em que todos os jogadores eram estrelas do país. E foram merecedores em 2019 —ganharam tudo. Mas o tempo passa, as coisas mudam, tem que olhar para frente. O treinador que chega no Flamengo bate neste muro”, disse.

“Ele quer mexer em uma peça e o jogador deve pensar que não está reconhecendo a história. É difícil. São todos jogadores grandes. Tem um bloqueio para tirar Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Willian Arão. E os jogadores não estão dando passos à frente, estão presos ao passado. Parece que acham que não precisam correr muito por causa do ano passado”,, finalizou.