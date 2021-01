Rogério Ceni Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 15:33

Rio - O Flamengo chegou a sua segunda derrota seguida sobre o comando de Rogério Ceni e o treinador segue bastante pressionado pela torcida, mesmo que ainda tenha possibilidades de conquistar o título Brasileiro. Com a derrota para o Ceará por 2 a 0, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico atingiu o segundo pior aproveitamento de um treinador nos últimos dez anos.

Publicidade

Ceni com 44,4% de aproveitamento está a frente apenas de Ney Franco, que chegou 14,3% em sua passagem em 2014. Confira a lista dos treinadores com piores aproveitamentos no Flamengo:



1) Ney Franco - 14,3% (7 jogos)



2) Rogério Ceni - 44,4% (12 jogos)



3) Cristóvão Borges - 46,3% (18 jogos)



4) Oswaldo de Oliveira - 50% (18 jogos)



5) Mano Menezes - 50% (22 jogos)

Publicidade

Dentre os que tem o melhor aproveitamento está Jorge Jesus (81,3%) com sua passagem vitoriosa em 2019, Abel Braga (71%) e Domènec Torrent aparece em quinto com 64,1% em 26 jogos. Veja a lista:

1) Jorge Jesus - 81,3% (57 jogos)



2) Abel Braga - 71,1% (30 jogos)



3) Paulo César Carpegiani - 70,6% (17 jogos)



4) Dorival Júnior - 66,7% (12 jogos)



5) Domènec Torrent - 64,1% (26 jogos)