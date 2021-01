Gerson 'Canhotinha de Ouro' Reprodução

Rio - Após a derrota do Flamengo para o Ceará no último domingo, 10, o ex-jogador e comentarista Gerson "Canhotinha de Ouro" analisou a atuação dos jogadores rubro-negros em seu canal do YouTube. Gerson mostrou seu desgosto pela má fase da equipe e rasgou suas anotações com a escalação do time. Em seguida o ex-meia perguntou pelo seu megafone: "vocês estão de brincadeira?"

"A baranga do jogo, não tem. Têm as barangas, do treinador ao ponta esquerda tá aqui, tudo aqui. Vocês estão decepcionando essa nação, que não merece. Vou rasgar bem isso aqui", disse Gerson quando foi dar o prêmio de pior atleta em campo, que ele chama de "Baranga do Jogo".



Confira abaixo parte do vídeo que o Canhotinha de Ouro publicou no Instagram:



A próxima partida do Flamengo no Brasileirão será contra o Goiás, no dia 18, em Goiânia. Os rubro-negros estão na quarta posição e sete pontos atrás do líder São Paulo.