Neto Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 19:00

Rio - O apresentador da TV Band, Neto, não poupou críticas ao treinador do Flamengo, Rogério Ceni. Para o ex-jogador, a derrota por 2 x 0 para o Ceará, no Campeonato Brasileiro, se deu pelo elenco não querer que o técnico, a quem ele chamou de "pé de rato", continue no time.

Para Neto, a passagem de Ceni pelo Flamengo se assemelha a passagem pelo Cruzeiro, onde o treinador também teria tido problemas com o elenco. O apresentador sugeriu que que o treinador vem tido atritos com os jogadores por querer ser protagonista.

Publicidade

"Rogério Ceni, hoje você é um baita pé de rato! Os jogadores do Flamengo querem te derrubar, igual aconteceu no Cruzeiro. Não sei se você se acha mais importante que tudo. Eu gosto muito de você, mas aí você fala que seus treinamentos são ótimos, mas tira o Gabigol, faz uma salada", detonou Neto.

"O flamenguista não suporta mais você, querem que você saia. Você já perdeu Copa do Brasil, Libertadores e o Flamengo está deixando de ser campeão brasileiro por causa de você - e porque os jogadores estão fazendo uma força danada para te derrubar. A verdade é essa", completou.

Publicidade

Mesmo com a derrota no domingo, o Flamengo continua em quarto colocado no Brasileirão, a sete pontos do líder São Paulo. O Rubro-Negro entra em campo novamente na próxima segunda, quando enfrenta o Goiás, às 20 horas.