Flamengo e Ceará Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 17:07

Rio - Após a importante vitória sobre o Flamengo no último domingo, no Maracanã, o técnico Guto Ferreira foi o convidado do "Seleção SporTV" desta segunda-feira. Durante o programa, ele falou sobre a importância do resultado e ressaltou que o Rubro-Negro teve mudanças em seu estilo de jogo em relação ao ano passado.

"O Flamengo por si só é uma equipe que procura estar se impondo perante o adversário. A medida que ele está o tempo todo em cima do adversário, a transição deveria ser mais curta e rápida, só que a recuperação da bola do Flamengo - a medida que ele ganha, mesmo no campo ofensivo - ele não é tão veloz quanto no ano passado. O Flamengo caiu bastante em termos de transição defensiva - quando ele perde a bola, ele dá espaço para o adversário. Isso era muito forte no Flamengo. O Flamengo não deixava o adversário respirar. O principal fator de perda no Flamengo é a transição defensiva", disse Guto.

"O sentimento é de satisfação, afinal, nós vencemos o atual campeão brasileiro. É muito prazeroso conseguir traçar planos e atingi-los, e a equipe do Ceará vem conseguindo rivalizar contra as principais forças do futebol brasileiro. Não ganha todas, ganha algumas, e isso tem trazido uma situação na tabela bastante importante para o Ceará", completou.

Com a derrota, o Flamengo manteve a distância de sete pontos para o líder São Paulo e começa a ver até mesmo sua vaga no G-4 ameaçada.