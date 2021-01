Lincoln APLATPOOL1 / Pool via REUTERS

Por Lucas Oliveira e Venê Casagrande

Publicado 11/01/2021 19:05 | Atualizado 11/01/2021 19:30

Rio - A novela envolvendo o atacante Lincoln e o Flamengo está longe do fim. O jogador, que estava com negociação avançada de empréstimo com o Vissel Kobe, do Japão, pode acabar sendo transferido para o Cincinatti, dos Estados Unidos. Nesta segunda-feira, o Rubro-Negro recebeu uma proposta de compra do clube norte-americano e se reuniu novamente com o atleta para definir seu futuro. A decisão da diretoria gerou mal-estar entre os representantes dos japoneses.

Tudo começou no início de dezembro, quando Lincoln foi afastado do elenco profissional e passou a treinar com a categoria sub-20 do Flamengo. Com a situação cada vez mais insustentável dentro do clube, os empresários do jogador estavam atrás de um clube interessado no atacante.

Publicidade

Lincoln foi oferecido para diversas equipes, incluindo o Vissel Kobe, do Japão, que estava em negociação avançada para contratar Maxuel, do Cuiabá. No entanto, o clube japonês demonstrou interesse no atacante do Flamengo e perguntou se poderia mesmo confiar na informação que a negociação andaria.

No dia 30 de dezembro, o Vissel Kobe enviou a primeira proposta: empréstimo até dezembro, opção de compra de 5 milhões de dólares, por 80% dos direitos, a opção se tornaria obrigação se disputasse 65% das partidas. O Flamengo recusou a proposta, pois recebeu uma proposta com os mesmos moldes do Cincinatti, mas com o dinheiro caindo na conta em julho, o que é mais vantajoso na visão da diretoria.

Publicidade

No entanto, a vontade do jogador de jogar no Japão fez o Flamengo enviar uma contraproposta ao Vissel Kobe, uma de empréstimo e uma de compra. Na última sexta-feira, os japoneses responderam que queriam fazer a de empréstimo, que ficaria da seguinte forma: 500 mil de dólares a vista (2,7 milhões de reais), com opção de compra em 2,5 de dólares (13,5 de reais) por 75% dos direitos e obrigação de compra se Lincoln disputasse 50% dos jogos.

Tudo parecia encaminhado para Lincoln defender o Vissel Kobe. Porém, o Flamengo não retornou o documento assinado. Nesta segunda-feira, a diretoria rubro-negra chamou para mais uma reunião, dizendo que o Cincinnati aumentou a proposta anterior e pediram que o clube japonês aumentasse a oferta. A decisão da diretoria gerou mal-estar entre os representantes dos japoneses e a negociação pode melar a qualquer momento.