Rogério Ceni conseguiu apenas quatro vitórias em 11 jogos no Flamengo Daniel Castelo Branco

Por Lance

Publicado 11/01/2021 20:52

Rio - O Flamengo de Rogério Ceni vem decepcionando o comentarista Roger Flores. Para ele, o desempenho do Rubro-Negro, que perdeu para o Ceará por 2 a 0 no Maracanã, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, piorou em comparação aos jogos sob o comando de Domenéc Torrent. Roger ainda lembrou que elogiou a contratação de Ceni, mas ressaltou que esperava mais.

"O Flamengo piorou em relação ao que já jogou neste mesmo Campeonato Brasileiro. Com o Domenèc Torrent, o Flamengo teve sequências de quatro vitórias seguidas. O Flamengo piorou", disse Roger em participação no programa "Seleção SporTV" desta tarde.



"Elogiei o Rogério Ceni, a contratação dele, mas tem decepcionado com certas escalações, com o que o Flamengo apresenta, com certas modificações. O Rogério me decepciona como treinador do Flamengo. Esperaria mais. Esperaria um time melhor fisicamente. É um time que, se você analisar friamente, joga 45 minutos em alguma intensidade, depois se perde completamente. Não entrega aquilo que todo mundo espera", complementou.



A nova derrota no Brasileirão deixou Rogério Ceni ainda mais pressionado e impediu o Flamengo de diminuir a distância para o líder São Paulo, que também perdeu na rodada. O Rubro-negro, com uma partida pendente, está em 4º lugar e tem 49 pontos, sete a menos que o clube paulista.



O Flamengo entra em campo na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Goiás, na segunda-feira, às 20h, no Serrinha.