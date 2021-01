Diego Alves desfalcou o Flamengo nas últimas três rodadas do Brasileiro Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 21:57

Rio - O dia seguinte à derrota do Flamengo para o Ceará, por 2 a 0, no Maracanã, foi de folga para o elenco, muito criticado pelo comportamento em campo, mas não para Diego Alves. Em recuperação de uma lesão na coxa direita, o goleiro fez 'hora extra' no Ninho do Urubu para dar seguimento ao tratamento. O camisa 1 é preparado para voltar contra o Goiás, dia 18, no Serrinha, em Goiânia.

Há três rodadas sem vencer, o Flamengo enfrenta uma de suas piores fase na competição: apático, desorganizado e mal tecnicamente. Com a possível volta de Diego Alves, o técnico Rogério Ceni, alvo de fortes críticas da torcida e de cobrança da diretoria, deve encerrar o rodízio que teve Hugo Souza e César como goleiros na ausência do camisa 1.

Na sessão de fisioterapia, o goleiro teve a companhia de Thiago Maia, que se recupera da cirurgia da grave lesão sofrida no joelho esquerdo. O Flamengo não contará com Gerson, suspenso. Quarto colocado do Brasileiro, com 49 pontos, o Rubro-Negro soma sete pontos a menos do que o líder São Paulo e, mesmo com um jogo a menos, já vê Grêmio e Palmeiras encostarem.