Publicado 12/01/2021 09:24

Rio - Rogério Ceni ganhou uma sobrevida no Flamengo. Após uma série de reuniões na última quinta-feira para definir o futuro do técnico, a diretoria rubro-negra optou pela permanência do treinador no comando da equipe.

Segundo o portal "UOL", os dirigentes acreditam que o problema no futebol não é culpa exclusiva de Ceni. Portanto, trocar apenas o treinador não seria a solução. Mudanças nos bastidores serão debatidas nos próximos dias.

Durante o encontro, a cúpula rubro-negra admitiu a queda de rendimento de alguns jogadores, o que "distribui" a culpa pelos maus resultados. No entanto, há a expectativa de que Ceni reaja e faça o time voltar a vencer.

O Flamengo volta a campo na próxima segunda-feira, às 20h, contra o Goiás, em Goiânia.