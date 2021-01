Rui Vitória Divulgação

Rio - Rogério Ceni não vive um bom momento no Flamengo e com isso surge algumas especulações diante da sua permanência no clube. Segundo informações do jornalista Mamede Filho, do canal SPORT TV, de Portugal, o treinador Ruí Vitória seria o substituto de Ceni, logo após a partida contra o Goiás, no próximo final de semana.

Rogério Ceni se despede do #Flamengo após o jogo com o Goiás, e o favorito para assumir é o português Rui Vitória, bicampeão português com o Benfica, onde foi o sucessor de Jorge Jesus — Mamede Filho (@mamede_filho) January 12, 2021

Recentemente, o treinador português passou a seguir o Flamengo nas redes sociais, o que gerou ainda mais repercussão sobre o assunto. Rui está sem clube desde que deixou o Al-Nassr, da Arábia Saudita, no final do mês de dezembro.



Os números de Ceni não agradam. O técnico atingiu o segundo pior aproveitamento de um treinador nos últimos dez anos. Com 44,4% de aproveitamento está a frente apenas de Ney Franco, que chegou 14,3% em sua passagem em 2014.