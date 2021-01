Ninho do Urubu Divulgação

Publicado 12/01/2021 17:02

Rio - O presidente Rodolfo Landim e o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, se reuniram com os jogadores do Flamengo na tarde desta terça-feira para uma longa conversa. A comissão técnica de Rogério Ceni não participou do encontro. As informações são do site "Globo Esporte".

A conversa aconteceu logo após a reapresentação do elenco, que estava marcada para 15h. Na chegada, cerca de 70 torcedores protestavam na porta do CT. Eles faziam cobranças sobre o desempenho ruim do time e criticavam o técnico Rogério Ceni.

Sem vencer no Brasileirão a três jogos, o Flamengo está cada vez mais pressionado. A diretoria chegou a se reunir para discutir uma possível demissão de Rogério Ceni, mas optou por manter o treinador, entendendo que ele não é o único culpado pelos maus resultados.