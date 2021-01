Pablo Marí Divulgação/Arsenal

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 12:05

Rio - A fase do Flamengo não é boa, e o zagueiro Pablo Marí avaliou o momento que o clube vem passando nesta temporada. Segundo o espanhol, que jogou no Rubro-Negro em 2019, e atualmente é defensor do Arsenal, não é tão simples manter o mesmo nível e seguir ganhando tudo.

Publicidade

"Não é fácil, depois de ganhar tudo, seguir no mesmo nível. Não é fácil, porque muitas vezes quando você consegue algo tão grande em tão pouco tempo, é porque a situação se deu para ser assim. Praticamente são os mesmos jogadores do ano passado (2019), com as mesmas vontades, os mesmos pensamentos, as mesmas emoções, é o mesmo", disse o atleta em entrevista à ESPN Brasil.



Campeão Brasileiro e da Libertadores em 2019 pelo clube, Marí afirmou que ainda acompanha os jogos do Flamengo e que ficou triste com a eliminação para o Racing, na competição continental. O zagueiro espanhol revelou que nunca vai se esquecer do clube e destacou o tempo que passou por lá como "maravilhoso".

Publicidade

"Eu tento acompanhar todos os jogos do Flamengo, sigo falando com companheiros que tenho na equipe. A todo momento tento desejar a eles o melhor em cada jogo, em cada eliminatória. Fiquei muito triste quando foram eliminados (da Libertadores), mas te digo que é algo que levarei sempre no meu coração, não vou me cansar nunca de dizer que foi uma experiência maravilhosa a que vivi no Flamengo, nunca vou esquecer. Assim que vou apoiá-lo esteja onde estiver em tudo o que façam", completou.