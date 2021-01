Muro do Flamengo Reprodução

Publicado 13/01/2021 15:27

Rio - Vivendo uma situação complicada no Brasileiro, o Flamengo teve o seu muro na sede da Gávea pichado mais uma vez. O treinador Rogério Ceni e o vice de futebol do clube carioca, Marcos Braz, foram cobrados pelo autor ou pelos autores da pichação. Na última terça-feira, houve uma manifestação na porta do CT Ninho do Urubu.

Foram escritas no muro algumas frases como: “Time frouxo” “Respeita nós” “Fora Ceni” “Fora Braz” “22.222 é o c…”. O número escrito faz referência ao fato de Marcos Braz ter sido candidato a vereador na última eleição. Ele acabou eleito.



Braz é um dos defensores do trabalho de Rogério Ceni que vem sendo muito criticado pelos torcedores do Flamengo. No momento, sob o seu comando do Flamengo entrou em campo em 12 partidas. São quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas.