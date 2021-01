Thiago Maia Reprodução

Publicado 14/01/2021 12:14

Rio - A recuperação de Thiago Maia tem sido surpreendente no Flamengo. O jogador, de 23 anos, realizou uma operação no ligamento do joelho no começo de dezembro e já realiza todo trabalho no Ninho do Urubu, em tempo integral. O staff do clube tem considerado sua recuperação como "acima da média'. As informações são do portal "globoesporte.com".

O volante faz atividades de fisioterapia, com exercícios específicos na academia e piscina para fortalecer o local da cirurgia. O retorno do atleta aos trabalhos no gramado ainda não tem data para acontecer. No entanto, existe a possibilidade de que o seu período de afastamento seja encurtado.

A previsão conservadora inicial era de que Thiago Maia ficasse até oito meses sem jogar futebol. Porém, com o seu tratamento evoluindo desta forma, o seu retorno pode acabar sendo menos demorado. O jogador, de 23 anos, teve reconstruído o ligamento cruzado anterior e também o canto posterolateral.



Thiago Maia se lesionou no empate com o Atlético-GO, dia 14 de novembro. Ele teve o seu empréstimo com o Flamengo estendido até o fim do ano. O volante chegou ao Flamengo no começo de 2020 e pertence ao Lille.