Publicado 15/01/2021 00:00

Após três tropeços seguidos no Campeonato Brasileiro e protesto da torcida na porta do Ninho do Urubu, o Flamengo vive momento conturbado. Um dos principais jogadores da equipe, o uruguaio Arrascaeta falou sobre o mau momento do Rubro-Negro na temporada.

"Começamos bem o ano, mas fomos caindo. Ficamos de fora da Libertadores, da Copa do Brasil e perdemos várias partidas do Brasileirão. O clima não tem sido dos melhores", afirmou o uruguaio em entrevista ao portal "Sport 890".

Ao ser questionado sobre a razão de o Flamengo estar passando por este momento, Arrascaeta citou a ida de Jorge Jesus para o Benfica: "O ano de 2019 foi mágico. A saída de Jesus foi uma perda grande. Nós sentimos (o impacto) muito".