Publicado 14/01/2021 14:41

Rio - Em temporada muito abaixo do esperado, o Flamengo vai assistir a final da Libertadores em casa. Um dos jogadores mais importantes, De Arrascaeta revelou que torcerá pelo Palmeiras, time de seu amigo Matias Viña, na decisão diante do Santos, no dia 30, no Maracanã.

"São dois grandes times brasileiros. O Santos aposta mais na Libertadores do que no campeonato local. O Palmeiras tem feito um bom trabalho na Libertadores. Falei com o Matias Viña (lateral do Palmeiras), dei os parabéns e agora vou torcer para ele ser campeão", disse em entrevista à "Sport 890", do Uruguai.



Arrascaeta também foi questionado sobre o clube que sonha em atuar com a camisa em campo. Sem ficar em cima do muro, o meia voltou a declarar seu amor pelo Peñarol, clube que é torcedor desde a infância.



"Quero realizar o meu sonho de jogar no Peñarol. Sou torcedor desde criança", completou.