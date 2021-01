Gabigol beija a cabeça de Juan em um dos jogos do Flamengo Alexandre Vidal/Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 15/01/2021 00:06 | Atualizado 15/01/2021 00:08

Rogério Ceni chegou ao Flamengo há pouco mais de dois meses junto com três pessoas da sua confiança, sendo dois auxiliares, Charles Hembert e Nelson Júnior, e o preparador físico Danilo Augusto. Porém, no clube carioca, o treinador reencontrou um velho conhecido dos tempos de seleção brasileira: o ex-zagueiro Juan. No dia a dia, o ídolo rubro-negro, que atualmente ocupa o cargo de Gerente Técnico, tem sido peça importante na rotina do Ninho do Urubu.



Embora seja um personagem que pouco aparece, Juan é responsável pela implementação gradual da metodologia do futebol profissional nas categorias de base do clube, sobretudo o Sub-20. Ainda no ano passado, o Flamengo iniciou um processo de integração da categoria principal com as amadoras, que envolve também a cessão de colaboradores em alguns dias da semana.



Ao lado do Gerente de Transição, Carlos Noval, o Gerente Técnico tem feito também um trabalho visto como crucial por Rogério Ceni. Como o técnico precisa focar diariamente nos treinamentos do time profissional, que está na briga pelo título do Campeonato Brasileiro 2020, não consegue, por exemplo, observar todas as atividades e jogos da base. Eis que entra em cena Juan. O Gerente Técnico tem em sua função no dia a dia avaliar jogadores das categorias inferiores e repassar as informações levantadas de forma minuciosa para o comandante do elenco principal. Por isso, é normal ver Juan acompanhando jogos das categorias de base, na Gávea.



A confiança e o respeito por Juan são tão grandes que, no último domingo, contra o Ceará, o ex-zagueiro foi chamado por Rogério Ceni para ficar no banco de reservas na vaga de Charles Hembert, suspenso. No início da passagem do técnico pelo Flamengo, quando Nelson Junior ainda não havia chegado ao Rio, Juan também ficou no banco em outra oportunidade.

O Sub-20 do Flamengo entrou de recesso e irá retornar às atividades no dia 2 de fevereiro. Entretanto, alguns atletas foram selecionados para continuarem treinando no Ninho do Urubu durante esse período e ficarão à disposição do elenco principal para eventuais necessidades de Rogério Ceni, o que aconteceu na última quinta-feira, quando o volante Richard Rios foi convocado e participou do treino com o elenco principal. Juan ajudou na escolha desses atletas e passou todas as informações para o treinador rubro-negro.



Os jogadores selecionados foram: João Fernando, Matheus Cunha, Gabriel Barros, Gabriel Noga, Ramon, Yuri, Bala, Daniel Cabral , Lázaro, Thiago Fernandes e Richard. Todos eles são avaliados diariamente por Juan e Carlos Noval, que passam as informações para Rogério Ceni. O treinador costuma se reunir com a sua comissão para debater a necessidade de utilizar os jovens em treinos e jogos.



Desde a saída de Paulo Pelaipe, as funções da gerência de futebol foram distribuídas entre Juan e Gabriel Skinner. As atribuições técnicas ficaram a cargo do ex-zagueiro, e as administrativas, do Supervisor de Futebol. Profissionais envolvidos no dia a dia do Ninho do Urubu garantem que os dois têm feito uma boa dobradinha.



