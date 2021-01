Alexandre Vidal / Flamengo Gabigol

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 12:22

Rio - O atacante do Flamengo, Gabigol, concedeu coletiva e falou a respeito da relação entre o grupo rubro-negro com o treinador Rogério Ceni. O jogador fez elogios ao comandante e afirmou que vem aprendendo com o ex-goleiro, assim como aprendeu com Domènec Torrent e com Jorge Jesus.

"É muito boa. Com Dome, falaram que briguei com ele no vestiário, que eu não gostava. Com Jorge também. Ceni é um cara que eu aprendo muito. É um cara experiente, que já venceu tudo e está aqui de corpo e alma. Estamos aqui para ajudá-lo e ele nos ajudar também", afirmou.

Gabigol também falou sobre as diferenças do Flamengo atual e da equipe de 2019. Na opinião do atacante, a temporada vitoriosa sob o comando de Jorge Jesus não pode servir como comparativo para o Rubro-Negro e para nenhum clube.



"Comparar com o Flamengo de 2019 é injusto com qualquer time no Brasil. Porque o que aconteceu é muito difícil de acontecer de novo. É o mesmo time, temos o mesmo potencial, mas são tempos diferentes. Temos outro treinador, alguns jogadores diferentes, e jogadores que são marcados diferentes, como eu e Bruno. Em 2020 fomos campeões de algumas coisas. Sim, perdemos Copa do Brasil e Libertadores, o que não queríamos, mas estamos na briga pelo Brasileiro, que somos atuais campeões. Como um time que venceu a Libertadores faltando três minutos vai desistir faltando dez jogos para o fim do campeonato?", opinou.